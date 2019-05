Politie zoekt getuigen mishandeling

De Amsterdammer gaf aan dat hij met een vriend over de Koestraat, ter hoogte van de bank, liep toen zij ineens werden belaagd door een groep jongeren.

De politie heeft deze mishandeling in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of hebt u andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019094361