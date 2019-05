Politie onderzoekt aanrijding

Die nacht gaat het even voor 01.30 uur mis tussen een 18-jarige fietser en een auto als ze door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing komen. De bestuurder van de auto rijdt door na de aanrijding, de fietser blijft gewond achter. Omstanders schakelen de hulpdiensten in, waarna de fietser naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Later die nacht melden zich twee Amsterdammers aan het politiebureau als inzittenden van de auto. Beide mannen zijn aangehouden voor verder onderzoek. De politie komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest en die nog niet met rechercheurs hebben gesproken. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844.