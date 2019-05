Woning beschoten aan Burgemeester van Leeuwenlaan

Rond 05.45 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen van bewoners van een woning aan de Burgemeester van Leeuwenlaan dat hun woning zou zijn beschoten. Politiemensen gaan direct naar de locatie en zij constateren dat er inderdaad meerdere kogelinslagen zichtbaar zijn. Niemand raakte gewond, wel is er zichtbare schade aan onder meer een raam. Er is direct een uitgebreid onderzoek opgestart. De beschieting heeft vermoedelijk al eerder die nacht, rond 01.30 uur, plaatsgevonden. De recherche spreekt graag met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de beschieting. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.