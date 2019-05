Meeste inklimmers terug naar thuisland

De personen zaten in een vrachtwagen op het terrein van een rederij aan de Vulcaanweg. De vrachtwagen was onderweg naar Engeland. Medewerkers van de rederij ontdekten de inklimmers en belden direct de politie. In eerste instantie leek het er op dat er zo'n 25 mensen in de vrachtauto zaten, maar dat bleken er uiteindelijk 34 te zijn. Onder hen waren twee kinderen van 7 en 9 jaar. Geen van de 34 personen was onwel of gewond. De politie heeft hen uit de vrachtwagen gehaald en naar een politiebureau overgebracht. De 38-jarige Roemeense chauffeur werd aangehouden.