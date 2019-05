Aangehouden en drie bekeuringen

Middelburg - In de nacht van woensdag op donderdag, omstreeks 01.45 uur, reden surveillerende agenten over de Schroeweg in Middelburg. Op dezelfde weg reed, even verderop, een brommer. Dat is daar niet toegestaan, omdat er netjes een fietspad naast de Schroeweg ligt en het is de bedoeling dat brommers daar gebruik van maken.