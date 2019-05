Dief graait in kassala

De licht getinte man, circa 1.68 meter lang, zwart halflang haar en tussen de 35 en 40 jaar oud, die een zwart shirt met lange mouwen droeg, zou in een onbewaakt ogenblik geld uit de kassa van de bakker hebben gehaald. Vermoedelijk toen een medewerker van de winkel even achter in de winkel bezig was. De man verdween daarna spoorloos. Er is door de eigenaar van de winkel aangifte gedaan en de politie stelt een onderzoek in.