Bart van Betuw door misdrijf om het leven gekomen

Van Betuw (53) was al langere tijd vermist. Hij verliet op woensdag 2 januari van dit jaar zijn appartement in Rosmalen. De recherche was sinds die tijd naar hem op zoek en hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder een misdrijf. In een bosgebied van landgoed De Wamberg in Berlicum werd eerder gezocht naar Van Betuw. Ook leidde onderzoek de politie naar de omgeving van Breda/Bavel, waar hij op de dag van zijn verdwijning mogelijk een afspraak had. Daarna is hij in ieder geval nog gezien bij zijn appartement aan de Herman Moerkerklaan in Rosmalen. Hij verliet het gebouw rond 22.15 uur op 2 januari, maar sindsdien ontbrak ieder spoor van hem.