Rijbewijs van wegpiraat op A73 ingevorderd

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in een onopvallende surveillanceauto zagen omstreeks 16.00 uur op de A73 dat ze met hoge snelheid door een auto op de vluchtstrook werden ingehaald. De auto bleef daar ongeveer zeshonderd meter rijden en haalde ook andere auto's rechts in. Daarna veranderde de bestuurder abrupt van richting en wisselde, zonder richting aan te geven, naar de meest links rijstrook. Ook daar reed de auto met een snelheid die ruim boven de toegestane 130 km/uur lag. Even later reed de auto rakelings tussen twee andere auto's door richting de uitvoegstrook van de afrit Horst. Ook dit keer zonder richting aan te geven en alleen door hard te remmen lukte het de bestuurder om de afrit te nemen. Onder aan de afrit stopte de auto voor een verkeerslicht dat op rood stond. Dit was voor de agenten het moment om zijn kamikazerit te stoppen.

Naast de invordering van het rijbewijs en het proces-verbaal maakt de politie een melding aan CBR omdat men twijfelt aan de geestelijke geschiktheid van de man uit Velden om een auto te besturen. Het CBR kan dan bijvoorbeeld een onderzoek instellen naar zijn geschiktheid of een educatieve maatregel opleggen.