Daders mishandeling Korte Lijnbaan gezocht

Het gebeurde die zaterdagavond rond 23.15 uur op de Korte Lijnbaan ter hoogte van het Schouwburgplein. Terwijl de 24-jarige man het slachtoffer al op de grond lag, werd hij nog een aantal keer geslagen en ook meer dan eens hard tegen het hoofd getrapt. Zijn vriend van het slachtoffer die kwam aangesneld, kreeg ook een paar rake klappen.

Kenmerken daders

De man die het slachtoffer tegen het hoofd schopte, is vrij klein van stuk, stevig gebouwd en lijkt wat te trekken met zijn rechterbeen. Hij heeft donker haar en een stoppelbaardje. Die zaterdagavond had hij een donkerkleurig jack aan, donkerkleurige schoenen en een blauwe spijkerbroek met lichte vegen.

Aan de tweede dader valt direct zijn zilverkleurige jack op, een zogenoemde ‘bubblecoat’, mogelijk van het merk Nickelson. Deze man lijkt net als de andere twee daders licht getint en hij droeg tijdens de mishandeling sportschoenen en een donkere spijkerbroek.

De derde man lijkt iets langer dan de andere twee en heeft een vrij slank postuur. Hij had een blauwe spijkerbroek aan, donkerkleurige schoenen en een donkerkleurige jas met een lichtere kleur bontkraag lichtkleurig vlak op de rug. Onder zijn lichtkleurige capuchon had hij een zwarte pet op.

Getuigenoproep

Er was veel uitgaanspubliek op de been die avond. Meer mensen dan de politie tot nu toe heeft gesproken, moeten iets van de mishandeling hebben gezien. Meld u zich s.v.p. als u dat nog niet heeft gedaan, ook als u informatie heeft omtrent de identiteit van de daders. Tippen kan op 0800-6070, via het tipformulier onder deze pagina of anoniem op het gratis nummer 0800-7000. Of stuur een whatsapp naar 06-10000012.