Aandacht voor straatroven in Opsporing Verzocht

Op zaterdagochtend 30 maart worden twee fietsers beroofd en mishandeld op de Rijksstraatweg in Haren, ter hoogte van de kerk. Een paar weken later, op zondagavond 21 april, wordt een jongen op de Nieuwe Akkers in Paterswolde ernstig mishandeld en beroofd. Twee dagen later, op dinsdag 23 april, en zaterdag 27 april worden twee mannen slachtoffer van een straatroof op de Westerveen in Haren. Op bewakingsbeelden zijn getuigen te zien die mogelijk iets gezien kunnen hebben dat te maken heeft met de berovingen aan de Westerveen. Op camerabeelden vanuit Paterswolde is een groepje jongeren te zien dat mogelijk iets van de straatroven gezien kan hebben of er iets mee te maken heeft. De beelden worden in de uitzending getoond.

Rijksstraatweg Haren

Op 30 maart worden rond 02.30 uur ter hoogte van de kerk op de Rijksstraatweg twee 18-jarige fietsers beroofd en mishandeld. Op een van de bankjes zit een groepje jongemannen en roepen de fietsers na. Deze reageren niet en fietsen door. Ter hoogte van de pizzeria, eveneens op de Rijksstraatweg, komt de groep er aan. Ze eisen wiet, geld en sigaretten. Er wordt veel geweld gebruikt. Een van de jongens wordt bedreigd met een mes en werd geslagen, de ander wordt met een hard voorwerp tot bloedens toe op zijn hoofd geslagen. Een pakje sigaretten was de buit. Beide jongens liepen een hoofdwond op die gehecht moest worden.

Nieuwe Akkers Paterswolde

Op 21 april werd een 16-jarige jongen rond 22.30 uur nabij het sportveldje aan de Nieuwe Akkers in Paterswolde bewusteloos geslagen. Als hij weer bijkomt voelt hij dat zijn kleding wordt doorzocht. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt. De daders gingen er vandoor met een pet. De jongen heeft nog een behoorlijke tijd last gehad van duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

Beeldmateriaal

Op bewakingsbeelden zijn zeven jongens te zien die rond 22.15 uur voor de Albert Heijn aan de Hoofdweg langs fietsen. De supermarkt ligt vlak om de hoek van de plek waar even later het slachtoffer werd mishandeld. Dit groepje jongeren kan misschien iets te maken hebben met de straatroof of kan getuige zijn geweest.

Westerveen Haren

Op 23 april rond 23.00 uur fietst een 54-jarige man vanuit Zuidlaren naar huis. Terwijl hij op de Westerveen fietst ziet hij twee mannen die hem tegemoet komen. Een fietst en de ander loopt ernaast met een fiets aan de hand. Als hij ter hoogte van de twee mannen is wordt hij hard van zijn fiets geduwd. Een van de mannen duikt bovenop het slachtoffer en drukt zijn mond dicht. Dan worden zijn zakken doorzocht. Ze zeggen dat ze zijn portemonnee en telefoon willen hebben. Als de 54-jarige weigert wordt hij meerdere keren geslagen en hij wordt bedreigd met een mes. Ze gaan er vandoor met zijn telefoon en portemonnee. Het slachtoffer zat onder de schrammen en blauwe plekken en zijn fiets was vernield.

Op 27 april rond 23.30 uur fietst een 49-jarige man over dezelfde weg uit de richting van Haren. Ter hoogte van een bankje staat er ineens een man midden op het fietspad. Bij het bankje staan twee fietsen. Op het moment dat hij het bankje passeert wordt hij besprongen. Hij valt daardoor hard op de grond. Er gaat iemand gelijk bovenop hem zitten en drukt het hoofd van de 49-jarige man tegen de grond. Zijn kleding wordt doorzocht en de mannen schreeuwen dat ze zijn spullen en pincode willen. Dan komt er nog een derde man die tegen de benen van het slachtoffer trapt. De 49-jarige weet te ontsnappen en rent er vandoor. Na een paar meter geven de daders het op. Het slachtoffer had een hoofwond die gehecht moest worden.

Beeldmateriaal

Er zijn bewakingsbeelden van mogelijke getuigen. Mensen die daar omstreeks het tijdstip ook waren. Zij zouden iets gezien kunnen hebben dat te maken heeft met die berovingen aan de Westerveen. Op dinsdag 23 april fietst even na 22.30 uur een persoon langs de kwekerij. Een kwartier later keert een bestelauto met aanhanger voor de ingang van de kwekerij.

Op 27 april, een half uur voor de mishandeling, komen er verschillende mensen in beeld. Drie fietsers die in de richting van Glimmen rijden en een personenauto die keert voor de ingang van de kwekerij. Ook zijn er drie personen die lopen of fietsen die avond in de richting van Haren. Ook hier zijn beelden van, ook al zijn ze niet heel erg duidelijk. Het beeldmateriaal komt dinsdag tegelijkertijd met de uitzending van Opsporing Verzocht online.