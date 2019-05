Politie houdt verdachte aan voor overval

Op die bewuste vrijdagavond omstreeks 23.45 uur, wisten vier of vijf personen een woning binnen te komen. Eén van de verdachten zou een wapen bij zich hebben gehad. Op dat moment waren de 24-jarige bewoonster en twee kinderen in huis. De woning werd doorzocht en even later gingen de daders er zonder buit vandoor. Kort na de overval werd direct een onderzoek gestart.

De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

2019093412 (fdv)