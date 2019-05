Inbreker aangehouden

Omstreeks 02.30 uur kreeg de politie een melding van een getuige die inbraakgeluiden had gehoord. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij een jongen in het huis naar buiten kijken, terwijl de bewoners niet thuis hoorden te zijn. De jongen kon in de woning worden aangehouden. Hij kwam vermoedelijk binnen via een bovenraampje.

De politie stelt een nader onderzoek in naar de inbraak.

2019097838