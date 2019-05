Paco pakt zwemmende verdachte

Omstreeks 03.00 uur werd de politie gebeld door een getuige die een autoalarm af hoorde gaan in de Lyceumstraat. De getuige had twee mannen weg zien rennen in de richting van de Nieuwlandersingel.

De politie was snel ter plaatse en zag de verdachten wegrennen. Na een korte achtervolging kon een van hen worden aangehouden. De tweede verdachte ging er echter vandoor. De politie zette bij de zoektocht diensthond Paco in. Deze vond de verdachte terug, die zich probeerde te verstoppen in het water bij de Molenbuurt. Paco hoefde het water niet in, want de verdachte kwam uit eigen beweging weer uit het water.

Bij onderzoek bleek er daadwerkelijk te zijn ingebroken in een auto. De politie stelt een onderzoek in.

2019097854