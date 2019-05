Verdachten van dealen drugs aangehouden

De politie was begin dit jaar een onderzoek gestart naar de vermoedelijke handel in drugs door de twee verdachten na anonieme meldingen en verklaringen. Uit het onderzoek bleek dat er werd gehandeld in Boskoop, Waddinxveen, Gouda en Bodegraven. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een actiedag op donderdagavond 23 mei waarbij werd gezien dat er in drugs werd gehandeld op het Raadhuisplein in Boskoop. Vijf afnemers werden aangehouden. Er werd een gebruikershoeveelheid drugs, vermoedelijk cocaïne, in beslag genomen. De afnemers zijn rond middernacht weer heengezonden.

De twee mannen die verdacht worden van de handel in verdovende middelen werden eveneens aangehouden. Bij één van hen werd een handelsvoorraad aangetroffen en in beslag genomen. In een woning aan de Voorofscheweg is daarna een zoeking geweest. De mannen zitten nog vast voor verder verhoor.



Meld drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden.



Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.