Sporenonderzoek Erasmusweg

Omdat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf, startte de politie een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van haar overlijden. Hiervoor is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Het forensisch onderzoek neemt in ieder geval de gehele dag in beslag. Naast de forensisch specialisten zijn er vandaag ook tactische rechercheurs op de plaats delict aanwezig.



Opsporingsprogramma’s

Het onderzoek is dus nog in volle gang. Behalve dit forensisch onderzoek, is er een uitgebreid onderzoek in de buurt geweest. Op dinsdag 28 mei zal er voor deze zaak aandacht worden gevraagd in het regionale opsporingsprogramma Team West en in Opsporing Verzocht.



Iets gezien of gehoord?

Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen dinsdag 7 mei en woensdagochtend 8 mei in de omgeving van de portiekwoning. De portiekwoning ligt gelegen aan de oneven genummerde kant van de Erasmusweg, tussen de Leyweg en de Ruinerwoldstraat in. Heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek, neem dan contact op met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.