EVA-team houdt vier veroordeelden aan

Schoonhoven

De politie hield op woensdagavond 8 mei een 24-jarige vrouw aan in een woning aan de Van Berkumstraat. In oktober 2017 was zij door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 89 dagen gevangenisstraf vanwege openlijke geweldpleging tegen politieambtenaren. Zij moet haar straf nu alsnog uitzitten.



Zoetermeer

Op maandagmiddag 13 mei hield het EVA-team in de Rockanjestraat een 38-jarige man aan. In juli 2018 was de man in het buitenland veroordeeld tot 552 dagen gevangenisstraf voor het medeplegen van heling en het veroorzaken van letsel als gevolg van het besturen van een motorvoertuig onder invloed. De man zit zijn straf uit in Nederland.



Beilen

Agenten van het EVA-team hielden op woensdagochtend 15 mei in de Verlengde Havenstraat een 34-jarige man uit Alphen aan den Rijn aan. De man was door de rechtbank in Den Haag in 2018 en 2019 veroordeeld tot in totaal 176 dagen gevangenisstraf voor diefstal, afpersing en vernieling.



Den Haag

Op maandagmiddag 20 mei hielden agenten op de Vaillantlaan een 24-jarige Hagenaar aan. In 2016 en 2017 was de man door de rechtbank in Den Haag veroordeeld voor in totaal 226 dagen gevangenisstraf voor diefstal (met geweld).



Zelf gemeld

Naast de vier aanhoudingen meldden vorige week ook nog twee veroordeelden zich bij de politie. Een 24-jarige man, die eerder veroordeeld was tot 62 dagen gevangenisstraf voor heling en rijden met een geschorst rijbewijs. En een 29-jarige man, die eerder veroordeeld was tot een gevangenisstraf van 267 dagen voor overtreding van de Opiumwet.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.