Getuigen gezocht van steekincident

Ambulancepersoneel en personeel van een traumaheli bekommerden zich over het slachtoffer. De 23-jarige man uit Breda is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte een onderzoek en zette de omgeving in en voor het station af. Op basis van signalementen en camerabeelden is uitgekeken naar enkele personen die als mogelijke verdachte aangemerkt konden worden. Maar die werden niet aangetroffen. Ook is de trein naar Rotterdam op het station in Rotterdam bekeken. In de loop van de avond meldde zich enkele mensen bij de politie die op het tijdstip van het steekincident in de omgeving waren. Ze konden echter geen informatie geven over het steekincident op zich. Daarom is de politie dringend op zoek naar mensen die het steekincident daadwerkelijk hebben gezien of die op andere wijze informatie hebben over dit incident. Melden kan ook anoniem.

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)