Twee mannen aangehouden met BTGV

Op vrijdagmorgen startte de politie een onderzoek naar de verblijfplaats van een man die voorlopig in vrijheid was gesteld. De verdachte was aangehouden geweest voor stalking en bedreiging met een (vuur)wapen en was onder speciale voorwaarden in vrijheid gesteld. Er was informatie binnen gekomen dat hij zich niet aan de afspraken hield en hij mocht, na overleg met de officier van justitie, aangehouden worden. De agenten wisten de man te traceren in een auto op de snelweg. Er bleek ook een passagier in de auto te zitten.