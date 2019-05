Mannen gepakt met kofferbak vol hennep

Tijdens de controle op de Beemdweg viel het onze collega’s op dat er een enorme henneplucht uit de auto kwam. Bij nader onderzoek vonden ze in de kofferbak vijf grote zakken gevuld met hennep. Bij elkaar bleek het na weging te gaan om zo’n 25 kilo. De hennep werd in beslag genomen en vernietigd. Ook de auto van de mannen werd in beslag genomen. De beide mannen hielden we aan en zij zitten vast voor nader onderzoek. We proberen te achterhalen waar de hennep vandaan kwam.