Amber Alerts op pinautomaten

Het gaat om driehonderd pinautomaten van In2Retail. Die staan op verschillende luchthavens (zoals onder andere Schiphol en Rotterdam Airport), de vestigingen van Holland Casino en diverse grote winkelcentra en toeristische trekpleisters. ´Zodra er een Amber Alert of Kind Vermist Alert is, zal deze op de schermpjes van de machines komen te staan´, aldus Izanne de Wit, hoofd van het Landelijk Bureau Vermiste Personen.



Zo´n alert gaat er niet zo maar uit. ‘Pas als er sprake is van echt gevaar voor een kind of als we ons veel zorgen maken om zijn of haar welzijn. Dan is het goed als zoveel mogelijk mensen weten dat er een kind vermist wordt, zodat zij naar het kind kunnen uitkijken. Of relevante informatie die zij over het kind hebben snel met de politie delen. Dit is een extra middel om ons bereik te vergroten en zo snel mogelijk mensen bij het vinden van een vermist kind te betrekken´, zegt Izanne.