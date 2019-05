Oproep aan kabinet: maak jaarwisseling weer veilig!

De oproep wordt gesteund door 27 organisaties en partners:



Rob den Besten, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Politie

‘Het wordt nu echt tijd dat we stoppen met praten en dat er iets gebeurt. Wij als COR willen dat het zware, gevaarlijke vuurwerk in de ban gaat. Zo snel mogelijk. Wij vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een aantal raddraaiers nog steeds de ruimte krijgt om de jaarwisseling voor velen te verpesten. Dat de mensen in het blauw, rood en wit die voor onze veiligheid zorgen, met zwaar vuurwerk worden belaagd. Dat zij moeten vrezen voor lijf en leden en hun familie elke oud en nieuw weer in de rats zit. Waarom pikken we datt?'



Liesbeth Spies, voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘We koesteren de traditie en het feest van de jaarwisseling. Het moet en kan wel veiliger! Het kabinet zou gemeenten moeten helpen met een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee kan veel leed en schade worden voorkomen. Burgemeesters zijn van harte bereid om hun aandeel aan een veiligere jaarwisseling te leveren en kunnen daarbij niet zonder landelijke steun in de vorm van een landelijk verbod. Gemeenten, en daarmee hun inwoners, betalen uiteindelijk de schade aan publieke eigendommen. Geld dat veel beter besteedt kan worden aan andere mooie initiatieven in de lokale gemeenschap.’



Tjeerd Faber, oogarts en voorzitter Nederlands Genootschap Oogheelkunde

‘Wij Nederlandse oogartsen pleiten al sinds 2009 voor een verbod op consumentenvuurwerk, dit naar aanleiding van de landelijke oogletselcijfers die we van al onze leden verzamelden. Nu elf jaarwisselingen verder is er helaas weinig veranderd. Ieder jaar kost het gedogen van consumenten vuurwerk per uur twee blinde ogen. Derhalve steunen we de oproep van de politie om in ieder geval met vuurpijlen en knalvuurwerk te stoppen, dat zal ongeveer 60 procent minder oogletsel geven.’



Herna Verhagen, CEO PostNL

‘PostNL steunt de oproep voor meer maatregelen rondom de veiligheid van de jaarwisseling. Onze bezorgers komen in alle straten en alle wijken van Nederland. Rond de feestdagen zijn we druk met de bezorging van de kerstpost en de vele pakketten met cadeautjes. Dit hoort een feestelijke tijd te zijn, waarin we ons geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid op straat voor onze bezorgers en onze klanten.’



Ard van der Steur, voorzitter Veiligheidsbranche

‘Mag de volgende jaarwisseling een veilig feest worden voor iedereen? Onze beveiligers doen daar alles aan. Helpt u mee? De Nederlandse veiligheidsbranche ondersteunt deze actie.’