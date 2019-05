Politie zoekt getuigen van geweldsincident

De politie heeft de zaak in onderzoek en verzoekt getuigen die dit voorval hebben gezien om contact op te nemen. Ook heeft de politie nog niet gesproken met de man en de vrouw die bij de mishandeling waren betrokken en de politie komt ook graag in contact met de man die de vrouw te hulp schoot. U kunt contact opnemen met de politie via het onderstaande tipformulier of door te bellen met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Bel M, telefoonnummer 0800-7000.

(2019227123 HK)