Eenzijdig verkeersongeval

Omstreeks 18.20 uur reed de vrouw in een personenauto over de A7. Door nog onbekende oorzaak raakte zij in de (voor haar) rechter berm. Bij het terugsturen schoot de auto over de A7 en kwam in de linker berm terecht. Hier sloeg de auto over de kop. De vrouw raakte gewond en werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.

2019098250