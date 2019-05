Met gestolen auto in de greppel

Omstreeks 00.15 uur zag een politieman (in zijn vrije tijd) een auto rijden op de Scheepsbouwersweg in Landsmeer. Hij herkende de auto als zijnde gestolen. De auto was na een proefrit niet meer teruggebracht. Hij waarschuwde zijn collega’s die met meerdere eenheden op zoek gingen. Uiteindelijk werd de auto gesignaleerd, maar op het moment dat de bestuurder in de gaten kreeg dat de politie achter hem aanzat, ging hij er vandoor. De bestuurder reed met de auto door een slagboom van recreatieschap ’t Twiske, waar hij met hoge snelheid probeerde te ontkomen. De achtervolging stopte abrupt op de Lange Jap toen de auto in een greppel belandde.

Twee inzittenden sprongen uit de auto en vluchtten rennend weg. Zij konden echter worden achterhaald. In de auto bleek echter nog een derde persoon te zitten. Deze wist aanvankelijk te ontkomen, maar werd later in de nacht toch teruggevonden.

De (vermoedelijke) bestuurder van de auto moest een speekseltest afleggen. Hierbij testte hij positief op het gebruik van THC, de werkzame stof uit hennep. De man moest een bloedproef afleggen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs. De verdachte bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

2019098444