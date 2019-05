Zeven maal het maximum

Omstreeks 03.45 uur zag de politie het meisje op een snorscooter rijden. Uit een ademtest bleek dat zij teveel alcohol had gebruikt. Het meisje moest mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hieruit bleek dat zij 630 ug/l alcohol in haar adem had (1,43 %o). Aangezien het hier om een beginnend bestuurster ging, mocht zij niet meer dan 90 ug/l alcohol in haar adem hebben. Zij blies derhalve zeven maal het voor haar geldende maximum.

Het rijbewijs van het meisje werd ingevorderd.

2019098556