Verdachte aangehouden voor mislukte overval op bank

Rotterdam - Vanochtend even voor het middaguur stapte een bebrilde man een bank aan het Stadhuisplein in, zei dat hij een wapen had en eiste geld. Het personeel ging er niet op in en de man vluchtte met lege handen. Direct werd een intensieve zoektocht opgezet met onder andere hulp van de politiehelikopter en politiehonden. Dat resulteerde rond 14.00 uur in de aanhouding van een 22-jarige Rotterdammer in een pand aan de Coolsingel.