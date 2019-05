Fransman aangehouden na vinden pepperspray en verborgen ruimte auto

De verdachte werd vrijdag 24 mei rond 16.10 uur ter controle aan de kant gezet. Hij bleek nog voor 288 euro aan boetes in Nederland te hebben open staan. De man kon dit direct afrekenen. Omdat hij nogal veel contact geld op zak had besloten agenten de auto verder te controleren. Uit de auto kwam een busje pepperspray te voor schijn. Daarop is de man aangehouden. De auto werd verder onderzocht. Uit een verborgen ruimte in de auto bleek 2000 euro verstopt te zitten. Dat geld is samen met het geld dat de man op zak had in beslag genomen op verdenking van witwassen. In totaal gaat het om 2750 euro. De man is na verhoor in vrijheid gesteld.