Hoogbejaarde vrouw van tas beroofd

Dat zou gebeurd zijn ter hoogte van de sportschool BigGym (de voormalige Wennekerfabriek). Het gebeurde allemaal zo snel dat het slachtoffer geen signalement heeft kunnen geven. De vrouw bleef geschrokken, maar ongedeerd achter. De dader verdween vervolgens te voet via een trap in de richting van de Badhuisstraat. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het tipformulier in.