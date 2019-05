Vrouw aangehouden voor mishandeling

Op zaterdag 25 mei 2019 om 01.50 uur werd een agent aangesproken op de Korte Heuvel. Er zou in een café een vrouw een kopstoot van een andere vrouw hebben gekregen. Er werd aangifte gedaan van de mishandeling. Er was een duidelijk signalement van de verdachte die weg was gelopen. De agent verspreidde het signalement via zijn portofoon en de medewerker van cameratoezicht wist haar te traceren. Een andere agent liep achter haar aan om haar aan te houden. Hij zag dat ze snel een fastfoodrestaurant binnen liep en daar via een andere uitgang weer wilde vluchten. Maar dat liet de agent niet op zich zitten en trok een sprintje zodat hij haar aan kon houden. Lopend naar de politiebus werd de verdachte steeds vervelender tegen de agent. Bij de bus wilde ze haar spullen niet afgeven die ze bij zich had. De agenten moesten geweld gebruiken om die af te pakken. In de bus beledigde ze de agenten en in het arrestantencomplex beledigde ze de agent van het team arrestantentaken. Ze mocht de rest van de nacht in de cel afkoelen.