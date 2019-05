Politie zoekt dader winkeloverval

Via Burgernet werd snel een oproep gedaan waarin een beschrijving van de verdachte stond aangegeven. Daarin stond onder meer vermeld dat de verdachte een getinte huidskleur zou hebben. Uit nader onderzoek is inmiddels gebleken dat de verdachte zeer waarschijnlijk een blanke man betreft. Mensen die mogelijk iets gezien hebben of informatie over de verdachte hebben, worden verzocht de politie te informeren. Dat kan onder meer via 0900 - 8844 en via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).

