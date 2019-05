Internationaal opererende autokrakers aangehouden

Tijdens de vorige week gehouden actie Trivium (link naar persbericht op politie.nl)

https://www.politie.nl/nieuws/2019/mei/18/11-resultaten-landelijke-actie-tegen-mobiel-banditisme.html

tegen rondtrekkende criminelen, ontvingen agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid informatie uit het buitenland over internationaal opererende voertuigcriminelen. Het vermoeden bestond dat die zich mogelijk in Nederland zouden bevinden. Door onderzoek kwam de politie het tweetal op het spoor. Dit heeft geleid tot de aanhouding tijdens een auto-inbraak. Het vermoeden bestaat dat de twee verantwoordelijk zijn voor meerdere auto-inbraken in onder andere BMW’s. De inbraken waren afgelopen week op in diverse plaatsen door Nederland. Bij de inbraken zijn diverse auto-onderdelen weggenomen, waaronder navigatiesystemen en airbags. Bij de zoeking is helaas nog geen buit aangetroffen.

De twee Litouwers zitten vast voor verhoor.