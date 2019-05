Fietser verongelukt

Epse - In de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 02.00 uur werd een 30-jarige man uit Deventer liggend bij zijn fiets door passanten aangetroffen op de Olthoflaan in Epse. De man bleek geen ademhaling en hartslag te hebben. Direct werd 112 gebeld en een surveillance eenheid die in de buurt was, kwam even later ter plaatse en startte direct met reanimatie.