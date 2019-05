Twee mannen gewond bij vechtpartij

Beide slachtoffers zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige man is opgenomen in het ziekenhuis, het andere slachtoffer kon na behandeling weer naar huis. Forensische opsporing van de politie is direct een onderzoek in- en rond de woning gestart.

De verdachten zijn nog niet aangehouden en op dit moment is niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. De politie komt daarom graag in contact met mensen die iets gezien hebben, of informatie hebben. Heb je informatie, bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dan bel je met 0800-7000.

2019098801