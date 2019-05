Man gewond bij woningoverval Schipperstraat

Bij de woningoverval is een 59-jarige bewoner licht gewond geraakt en is een geldbedrag meegenomen van 420 euro. Er is helaas weinig bekend over het signalement van de verdachte, omdat hij geheel in het zwart gekleed was en een bivakmuts droeg.

Getuigenoproep:

Mocht u iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de Schipperstraat tussen 02:45 en 03:45 uur, dan graag contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, dan kan dat via 0800-7000.