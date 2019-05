Bewoner raakt gewond bij inbraak Beijersstraat

Er zou sprake zijn van mogelijk vier tot zes verdachten die na de inbraak te voet vertrokken in de richting van de Kempstraat. Er is in ieder geval een telefoon meegenomen en onderzocht wordt of nog meer is gestolen. Van in ieder geval een verdachte is een signalement bekend:

Man

Blank

Haar met krullen

Circa 175 cm

Zwarte pet

Zwarte jas

Zwarte broek

Getuigenoproep

Wij komen graag in contact met mensen die in de nacht van zaterdag op zondag 26 mei iets hebben gezien of gehoord in en rondom de Beijersstraat. U kunt dan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever uw verhaal anoniem willen doen, dan kan dat via 0800-7000.