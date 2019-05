Politie treft veertien vreemdelingen aan in vrachtwagen

Vlaardingen - De politie trof zaterdag in de laadruimte van een vrachtwagen veertien vreemdelingen aan. Ze waren allen in goede gezondheid. De vrachtwagen stond op het terrein van een scheepvaartbedrijf aan de Vulcaanweg in Vlaardigen en was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.