Drietal aangehouden voor poging diefstal tas

De dienders werden, toen ze het café passeerden, op zondag 26 mei rond 3.30 uur aangesproken door een cafébezoeker. De man verklaarde getuige te zijn geweest van een poging diefstal van een tas. Daar zouden drie mannen (22, 23 en 35 jaar oud) bij betrokken zijn geweest. De agenten gingen in gesprek met het slachtoffer en besloten de drie betrokken mannen aan te houden. Wie exact wat gedaan heeft is nog onduidelijk. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze had haar tas terug maar miste wel haar telefoon en een geldbedrag.