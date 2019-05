Man aangehouden voor mishandeling vriendin

Op zaterdag 25 mei 2019 om 19.00 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum. Op de Europalaan zou een vrouw door haar vriend mishandeld zijn. Een beveiliger stond erbij en had ingegrepen om erger te voorkomen. De agenten kwam ter plaatse en hielden een 29-jarige man uit Alkmaar aan. Getuigen verklaarden dat de vrouw aan haar haren was getrokken en een stoot met de knie van de verdachte had gekregen. Aan het bureau moest de verdachte blazen. Hij bleek meer dan 800 microgram alcohol in zijn uitgeademde lucht te hebben (1,95 promille).