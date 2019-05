Twee mannen aangehouden voor het rollen van telefoons

Een bezoeker van het festival had gemerkt dat zijn telefoon was gestolen uit zijn tasje. Een man had net gedaan of hij even met hem danste en had toen vermoedelijk zijn telefoon uit zijn tasje gepakt. Hij had het snel door en kon de verdachte aanwijzen die door de beveiliging aangehouden werd. Op datzelfde moment was een andere verdachte op het terrein aangehouden voor een soortgelijk feit. Het gaat hier om een 52-jarige man uit Almere en een 30-jarige man uit Roemenië. Of de mannen iets met elkaar te maken hebben is onbekend. Bij de mannen zijn in ieder geval negen mobiele telefoons gevonden waarvan er direct zeven aan de rechtmatige eigenaar terug kon worden gegeven.

Een oproep aan mensen die mogelijk ook hun telefoon kwijt geraakt zijn die avond en nacht, doe in ieder geval aangifte. De recherche onderzoekt de zaak verder.