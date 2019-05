Verdachte steekincident Breda in Duitsland opgepakt

Vanaf donderdagavond 23 mei 2019 19.00 uur is een team van verschillende opsporingsafdelingen onder leiding van een officier van justitie bijna onafgebroken met de opsporing en aanhouding van de verdachte van het steekincident bij het Centraal Station in Breda bezig geweest. Ook andere politie eenheden in binnen en buitenland hebben een grote bijdrage geleverd. Na de oproep om de hulp van de burgers van Nederland op politie.nl en het tonen van de beelden afgelopen vrijdag van de verdachte in de media zijn bijna 200 tips binnen gekomen. Daar zijn we als politie zeer blij mee en ook zeer dankbaar voor. Mede door deze tips en de vastberadenheid van de rechercheurs kon de identiteit van de verdachte achterhaald worden. Het spoor van de verdachte is nagelopen en tactische rechercheurs zijn op pad gestuurd voor informatie. Dat spoor leidde naar uiteindelijk naar Bremen in Duitsland. Daar is hij aangehouden.