Getuigen gezocht van schietincident

De politie is desondanks nog steeds op zoek naar meer getuigen. Het incident gebeurde in het drukke uitgaansgebied van ’s-Hertogenbosch en de kans is dus groot dat er meer mensen zijn die er iets van hebben meegekregen. We zijn daarbij ook geïnteresseerd in de periode in de aanloop naar het incident. Mensen die iets gezien hebben of anderszins iets weten dat met het schietincident te maken heeft, kunnen contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).