Man gewond bij eenzijdige aanrijding

De man reed over de Ruwaardsingel en raakte door nog onbekende oorzaak de controle over zijn wagen kwijt. Uiteindelijk botste hij tegen een boom op de rotonde aan de Ruwaardsingel. De auto vatte daarbij vlam, maar het slachtoffer kon op tijd uit de auto worden gehaald door getuigen van de aanrijding. Wel raakte hij gewond bij de botsing en is door de ambulance met hevige pijn aan het onderlichaam naar het ziekenhuis gebracht. Van de man is bloed afgenomen om te onderzoeken of hij alcohol gedronken had. De brandweer heeft de brandende auto geblust.