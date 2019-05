Poging brandstichting bij politiebureau

Het mag duidelijk zijn dat de politie deze zaak hoog op neemt. Daarom wordt ook uitgebreid onderzoek gedaan. Uit het sporenonderzoek is inmiddels gebleken dat het brandende voorwerp een zogenoemde molotovcocktail betrof: een fles gevuld met een brandbare vloeistof. We kijken bij het onderzoek ook naar de camerabeelden die beschikbaar zijn. Er is nog niemand aangehouden. Uiteraard kan iedereen die iets weet contact met ons opnemen. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.