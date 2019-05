Politie zoekt getuigen bij onderzoek naar dode man

Daarbij werden door de technische recherche sporen veilig gesteld en een schouwarts heeft naar het lichaam gekeken. Ook is er een buurtonderzoek gedaan en gekeken of er mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn die ons kunnen helpen bij het onderzoek. Het onderzoek heeft nog niet uitgewezen of er daadwerkelijk sprake is van een misdrijf. Daarvoor wordt in de loop van de zondag en maandag verder onderzoek gedaan aan het lichaam. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.