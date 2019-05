Elektronica gestolen bij ramkraak; politie zoekt getuigen!

Rond 06.15 uur werd de ramkraak gemeld. Agenten gingen erheen en zagen dat de pui van het pand flink beschadigd was. Naast de winkel troffen zij een beschadigde auto met draaiende motor aan, maar zonder inzittenden. Met ondersteuning van een politiehond gingen de agenten de winkel in voor onderzoek. In de winkel troffen zij niemand aan en ook in de omgeving was geen spoor van de verdachte(n) te bekennen. Uit de winkel werd voor een aanzienlijk bedrag aan elektronica weggenomen.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien op de Proostwetering of heeft u meer informatie over de verdachten? Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.