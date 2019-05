Geld, drugs en een wapen aangetroffen

Een agent was die ochtend in burgerkleding aan het surveilleren toen hij in de buurt van metrostation Overamstel een auto met Duits kenteken zag rijden. De bestuurder had een jerrycan bij zich en maakte tijdens het rijden een aantal bijzondere manoeuvres door tot twee keer toe rechtsomkeert te maken en uiteindelijk te stoppen bij een garagebox aan de Rhijnestein. De agent in burger heeft vervolgens zijn collega’s gevraagd de man en de garagebox te observeren. Uiteindelijk is de man vertrokken richting de stad zonder de auto.