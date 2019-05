Update: derde verdachte gewapende overval avondwinkel aangehouden

Rond 21:00 uur kwam vrijdagavond 24 mei de melding binnen van een vechtpartij in de Holtenstraat. Agenten gingen hier naar toe en later bleek het om een gewapende overval te gaan waarbij een worsteling heeft plaatsgevonden. Bij de overval zijn verschillende wapens gebruikt, zoals een vuurwapen, messen en een taser. Er is niet geschoten en niemand is bij de overval gewond geraakt en er is ook niets buit gemaakt. Wel is een grote ravage aangericht.