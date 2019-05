Aanhouding na bedrijfsinbraak

Een getuige hoorde braakgeluiden en belde direct de politie. Aan het pand zat braakschade en er bleek te zijn ingebroken. Agenten troffen bij de verdachte diverse goederen aan die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De goederen zijn in beslag genomen. De eigenaar deed aangifte. De 49-jarige man zit vast en wordt gehoord.



Bel 1-1-2

Dankzij de alerte reactie van een buurtbewoner kon deze verdachte op heterdaad worden aangehouden. Ziet of hoort u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .