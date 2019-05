Chauffeur beroofd van taxi op A16 in Rotterdam

De taxichauffeur nam zondag op maandag 27 mei een klant mee vanaf een horecagelegenheid op het Spui in Den Haag. Eenmaal op de A16 net voor de Brienenoordbrug werd de chauffeur uitgescholden, gesommeerd harder te rijden en bedreigd. Via zijn achteruitkijkspiegel zag de taxichauffeur vervolgens dat de klant naar voren kwam en hem ineens op zijn hoofd sloeg. De klant haalde daarna nog een keer uit. Een levensgevaarlijke situatie maar gelukkig wist de chauffeur de taxi aan de kant te zetten.



De klant sprong vervolgens achter het stuur en ging er met zijn taxi vandoor. De enorm geschrokken chauffeur alarmeerde direct de politie. Agenten starten meteen een onderzoek en wisten de taxi al snel terug te vinden nabij de Sportlaan in Rotterdam. De verdachte is helaas nog niet aangehouden.



Informatie?

Het opsporingsonderzoek is in volle gang. De verdachte is blank, sprak met accent en is ongeveer 1,70 a 1,80 meter lang. Hij heeft een dun postuur, blond haar en een stoppelbaardje. Hij droeg een spijkerbroek. Heeft u rond 05:50 uur de man, die de taxi op de Sportlaan achterliet gezien, of heeft u andere informatie die het team verder kan helpen? Bel dan de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het onderstaande formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.