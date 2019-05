Honden wildstropers in beslag genomen.

Tijdens de jacht op vrijdag tussen 21.00 en 21.20 uur zijn meerdere mensen over de Geerweg in Bleskensgraaf gereden. We hopen dat mensen die het trio met de honden hebben gezien zich bij ons willen melden. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844 (Basisteam Lek en Merwede). Wilt u liever anoniem uw informatie delen? Bel 0800-7000 naar Meld Misdaad Anoniem.